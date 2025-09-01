Греция отказалась от участия в военных гарантиях безопасности для Украины

Греция не планирует участвовать в предоставлении Украине военных гарантий безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис.
«Мы продолжим поддерживать Украину на международных форумах и будем активно участвовать в оказании гуманитарной помощи и содействия в целях развития, но не намерены участвовать в военном плане в обеспечении гарантий безопасности», — сказал Герапетритис в интервью греческой газете Real News. Он отметил, что Греция занимает последовательную и принципиальную позицию в пользу международного права в украинском вопросе. По его словам, такая политика отвечает национальным интересам страны и позволяет сохранять устойчивую правовую позицию на международной арене. Герапетритис подчеркнул, что отказ от этой линии в пользу «эфемерных сделок» может привести к уязвимости Греции в решении собственных национальных вопросов.
Одновременно с заявлениями греческих властей, глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News подчеркнул, что любые гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться на основе консенсуса, учитывающего интересы всех сторон, включая Россию. Лавров отметил, что для Москвы неприемлемы варианты, предусматривающие иностранную военную интервенцию на украинской территории в качестве гарантий безопасности.
