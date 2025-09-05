Эксперт раскрыл, что стоит за приглашением Зеленского в Москву

Президент Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Москву, чтобы усилить позиции России. Об этом в интервью URA.RU заявил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.
«Это тактический ход на усиление наших переговорных позиций. Мы заставляем Зеленского отказаться от предложения», — сказал политолог.
По его мнению, американский лидер Дональд Трамп не станет давить на Зеленского, чтобы тот приехал в Москву. Это связано с тем, что Штаты не хотят просто так усиливать позицию России, добавил он.
Выступая на пленарном заседании ВЭФ 5 сентября, Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву. Российский лидер заявил, что на 100% гарантирует безопасность Зеленского в случае их переговоров.
