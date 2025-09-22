В Узбекистане накрыли ОПГ, торгующую органами

СГБ Узбекистана: разоблачена группа, продававшая почки и печени 32 пациентам
В Узбекистане разоблачена группа, занимающаяся продажей органов и контрабандой наркотиков, задержаны 12 человек
В Узбекистане разоблачена группа, занимающаяся продажей органов и контрабандой наркотиков, задержаны 12 человек

Правоохранительные органы Узбекистана задержали 12 человек, подозреваемых в создании организованной преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей человеческими органами и тканями. Об этом сообщила Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ и МВД, была разоблачена организованная преступная группа, занимавшаяся торговлей человеческими органами и тканями. Задержаны 12 человек», — говорится в сообщении ведомства для РИА Новости.

По данным СГБ, с 2023 по 2025 год группа обеспечила проведение трансплантаций почек и печени для 32 пациентов. Деньги, полученные от операций, частично направлялись донорам и частной клинике, а остальное распределялось между участниками преступного сообщества. Также задержанные незаконно продавали пациентам сильнодействующие обезболивающие препараты, особенно тем, у кого после операций не наступало улучшение.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по четырм статьям: нарушение порядка трансплантации органов, изготовление и подделка документов, контрабанда, а также незаконный оборот наркотических средств. Санкции по совокупности статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области была раскрыта группа, удерживавшая 13 граждан Узбекистана в условиях, приравненных к рабству, с целью их эксплуатации для принудительного труда. В организации преступления участвовали граждане Украины, Китая и Узбекистана, четверым из которых уже предъявлены обвинения в торговле людьми и незаконном лишении свободы. Оба случая отражают проблему транснациональной преступности, связанной с торговлей людьми и органами.

