Мишустин назначил нового замминистра сельского хозяйства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин подписал распоряжение о назначении Некрасова на новую должность
Мишустин подписал распоряжение о назначении Некрасова на новую должность Фото:

Роман Некрасов назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 

«Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в указе опубликованном на официальном правовом портале. Распоряжение опубликовано 20 сентября.

Роман Некрасов ранее занимал руководящие должности в системе агропромышленного комплекса. До последнего времени он возглавлял департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ. В ведомстве сообщили, что назначение связано с необходимостью усиления руководящего состава на фоне внедрения новых государственных программ поддержки сельхозпроизводителей и развития экспортного потенциала отрасли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роман Некрасов назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.  «Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в указе опубликованном на официальном правовом портале. Распоряжение опубликовано 20 сентября. Роман Некрасов ранее занимал руководящие должности в системе агропромышленного комплекса. До последнего времени он возглавлял департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ. В ведомстве сообщили, что назначение связано с необходимостью усиления руководящего состава на фоне внедрения новых государственных программ поддержки сельхозпроизводителей и развития экспортного потенциала отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...