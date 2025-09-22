Роман Некрасов назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в указе опубликованном на официальном правовом портале. Распоряжение опубликовано 20 сентября.
Роман Некрасов ранее занимал руководящие должности в системе агропромышленного комплекса. До последнего времени он возглавлял департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ. В ведомстве сообщили, что назначение связано с необходимостью усиления руководящего состава на фоне внедрения новых государственных программ поддержки сельхозпроизводителей и развития экспортного потенциала отрасли.
