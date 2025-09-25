Мантуров рассказал, как в России усилят оборону

Россия усилит меры по укреплению обороны, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на совещании с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам политика, предприятия уже планируют производственную загрузку и формируют стратегические запасы материалов и комплектующих. Вице-премьер также отметил, что в проекте федерального бюджета предусматривается значительное обеспечение раздела «Национальная оборона».
«Предприятия уже планируют свою загрузку и формируют запасы материалов и комплектующих. По заданиям Минобороны, других войск и служб планируется наращивать средства противодействия атакам противника», — пишет telegram-канал Правительства России со ссылкой на Мантурова.
Вице-премьер пояснил, что особое внимание планируется уделить вопросам антитеррористической безопасности, усилению защиты приграничных регионов, а также мерам противодействия киберугрозам в оборонной сфере. В рамках новых задач предприятия ОПК должны обеспечить бесперебойные поставки вооружения, военной техники, средств связи и экипировки для военнослужащих.
«Обеспечение безопасности страны является безусловным приоритетом государства и отвечает интересам наших граждан. Особенно когда речь идет про усиление защиты населения и важнейших объектов инфраструктуры внутри страны. <...> На недавнем совещании в Перми Президент дал высокую оценку нашим предприятиям, обозначив кратный рост поставок вооружений и военной техники с начала СВО», — сказал Мантуров.
Как ответил первый вице-премьер, государственный оборонный заказ в текущем году выполняется в полном объеме. Уже утвержден график производства наиболее востребованной военной продукции на 2026 год, что позволяет предприятиям планировать свою загрузку и формировать необходимые запасы.
Мантуров также подчеркнул, что параметры федерального бюджета на ближайшие три года предусматривают значительное увеличение финансирования раздела «Национальная оборона». Эти меры связаны с необходимостью выполнения задач специальной военной операции и противодействия росту военных расходов стран НАТО.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что продукция российских предприятий оборонно-промышленного комплекса продемонстрировала высокую результативность в ходе выполнения задач в зоне СВО, передает RT. Премьер-министр отметил, что предприятия ОПК продолжают активно развиваться, успешно реализуют крупные проекты, внедряют инновационные разработки, используют передовые технологии и наращивают производство востребованных образцов военной и специальной техники.
