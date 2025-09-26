Хинштейн рассказал о состоянии раненых после удара ВСУ в Курской области

Депутат Госдумы и губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о состоянии пострадавших после удара Вооруженных сил Украины по территории агрофирмы «Рыльская» в селе Макеево Курской области. По его словам, в результате атаки пострадала сотрудница предприятия.
«У 45-летней женщины минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения правой руки», — уточнил Хинштейн. Врачи оказали ей необходимую помощь, угроз для жизни нет.
Хинштейн отметил, что ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам региона и призвал жителей к особой бдительности.
Рыльский район Курской области неоднократно подвергался атакам со стороны украинских беспилотников и артиллерии: ранее в сентябре в результате обстрелов пострадали местные жители, были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, а в регионе вводился режим контртеррористической операции. Также RT сообщал об атаке на Курскую АЭС: в результате падения, украинский беспилотник зацепил строение станции. В результате инцидента на АЭС, разрушений и пострадавших не было.
