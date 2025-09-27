NRK: над авиабазой Норвегии, где находятся истребители F-35, заметили дроны

Беспилотный летательный аппарат зафиксирован в воздушном пространстве над норвежской авиабазой Эрланд. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
«Полиция, Полицейская служба безопасности (PST) и вооруженные силы были привлечены к расследованию после того, как на базе боевых самолетов ВВС на главной авиабазе Эрланд были замечены беспилотники», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте NRK.
По словам командира по расследованию инцидентов Маттиса Хамборга, наблюдения продолжались два с половиной часа. Неопознанные БПЛА увидели утром в субботу.
Эрланд — боевая авиабаза Норвегии, на которой размещено множество истребителей F-35. В последние дни на территории авиабазы проходили учения НАТО «Toxic trip», в которых приняли участие 450 человек из 16 стран.
Ночью, 23 сентября датские власти приняли решение о временной приостановке деятельности аэропорта Копенгагена после того, как в непосредственной близости от воздушной гавани были замечены несколько неустановленных БПЛА. По данным, предоставленным местными правоохранительными органами, в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех крупных дронов. Вслед за этим аналогичные меры были введены в аэропорту Осло, где также были замечены неизвестные беспилотники, что привело к временному закрытию воздушного пространства над норвежской столицей. Часть авиарейсов была перенаправлена в другие города страны. Ближе к утру работу аэропортов была восстановлена.
