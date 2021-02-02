Возвращение Земфиры и три громких кинопремьеры

Среда станет одним из самых насыщенных дней на этой неделе, ведь в этот день в онлайне стартует сразу несколько громких премьер — большая анимация Netflix, документалка о фальшивости социальных сетей, виртуальная выставка в Париже, новые кадры победителя «Кинотавра» и, конечно, возвращение легендарной певицы с первым за девять лет клипом и грядущим альбомом!
Что сделать утром
Предлагаем начать вам день с нового оригинального мультсериала производства Netflix «Космобой», который вчера стал доступен в онлайне. Анимация расскажет о мальчике, который находит пять мощных космических камней, и его мечта стать супергероем сбывается, но спасать мир оказывается не так-то просто. Серии короткие и позитивные — то, что нужно, для хорошего начала дня?!
Что сделать днем
За обедом оценим новую песню Земфиры «Злой человек», которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Фильм выйдет 6 февраля — в один день с новым музыкальным альбомом Земфиры, который певица писала целых девять лет! Не пропустите в нашей афише!
Или посмотрим на виртуальное искусство — фонд современного искусства Cartier
Что сделать вечером
С 3 февраля на Амедиатеке будет доступен новый документальный фильм. «
А еще в сети появился финальный трейлер якутской драмы «Пугало» — триумфатора «Кинотавра». Картина рассказывает о деревенской знахарке, которую боятся и остерегаются местные жители. Кинокритик Антон Долин включил фильм в список 10 лучших картин 2020 года.
План на 4 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в