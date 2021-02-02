Возвращение Земфиры и три громких кинопремьеры

Рекомендации URA.RU на 3 февраля

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Открытая лицензия 07.07.2015. Земфира, земфира
Земфира записала первый за 9 лет альбом, который выйдет уже на этой неделе. Первый клип с альбома представили 1 февраля Фото: m.zakharova/Flickr
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Нескучная афиша от URA.RU

Среда станет одним из самых насыщенных дней на этой неделе, ведь в этот день в онлайне стартует сразу несколько громких премьер — большая анимация Netflix, документалка о фальшивости социальных сетей, виртуальная выставка в Париже, новые кадры победителя «Кинотавра» и, конечно, возвращение легендарной певицы с первым за девять лет клипом и грядущим альбомом!

Что сделать утром

Предлагаем начать вам день с нового оригинального мультсериала производства Netflix «Космобой», который вчера стал доступен в онлайне. Анимация расскажет о мальчике, который находит пять мощных космических камней, и его мечта стать супергероем сбывается, но спасать мир оказывается не так-то просто. Серии короткие и позитивные — то, что нужно, для хорошего начала дня?!

Что сделать днем

За обедом оценим новую песню Земфиры «Злой человек», которая стала саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Фильм выйдет 6 февраля — в один день с новым музыкальным альбомом Земфиры, который певица писала целых девять лет! Не пропустите в нашей афише!

Или посмотрим на виртуальное искусство — фонд современного искусства Cartier представил бесплатное мобильное приложение Night Vision 20/20 («Ночное видение 20/20»), в котором можно посмотреть виртуальные работы художников. Она станет дополнением выставки «Night into Day» («Ночь внутри дня») в Париже и погрузит зрителей в мир сновидений.

Что сделать вечером

С 3 февраля на Амедиатеке будет доступен новый документальный фильм. «Фальшивая популярность» — проект о быстрой славе и влиянии социальных сетей на нашу жизнь. Авторы выясняют, можно ли «сотворить» знаменитость и проводят эксперимент с тремя добровольцами, нагоняя на их социальные сети «ботов» и фолловеров.

А еще в сети появился финальный трейлер якутской драмы «Пугало» — триумфатора «Кинотавра». Картина рассказывает о деревенской знахарке, которую боятся и остерегаются местные жители. Кинокритик Антон Долин включил фильм в список 10 лучших картин 2020 года.

План на 4 февраля мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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