Какие смыслы вложил Путин в свое интервью за 2 дня до выборов

Президент раскрыл тезисы из послания, ответил скептикам и дополнил свое интервью Карлсону

13 марта 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью за два дня до старта главных выборов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большое интервью российского лидера Владимира Путина журналисту ВГТРК Дмитрию Киселеву вышло в эфир за два дня до старта голосования на выборах президента РФ. Путин не только отреагировал на такие резонансные темы, как риски ядерной войны, новые налоги, переговоры с США и с Украиной. Он развеял все сомнения в том, что самые амбициозные планы, озвученные им в послании Федеральному Собранию, будут выполнены — деньги есть, и их будет больше. Большое интервью президента Путина российскому журналисту Киселеву 13 марта стало вторым развернутым интервью всего за месяц. 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал свой разговор с Путиным. Отличия двух интервью Путина С американским журналистом Такером Карлсоном президент РФ Владимир Путин общался месяц назад Фото: Пресс-служба президента РФ Интервью Путина журналисту Карлсону вызвало ажиотаж и в России, и на Западе еще до его записи. Вокруг разговора Путина с Киселевым не было никаких интриг — о нем телеграм-каналы сообщили за несколько часов до эфира. Владимир Путин был разным. Уже в начале разговора с Карлсоном он полностью взял инициативу в свои руки. Его продолжительный экскурс в историю России, сконцентрированность, убежденность в своей позиции, казалось, обезоружили американца. Карлсон, известный своими острыми вопросами, динамичным диалогами, вынужден был принять эти «правила». За два дня до выборов Владимир Путин дал большое интервью журналисту ВГТРК Дмитрию Киселеву и ответил на многие вопросы россиян Фото: Гавриил Григоров/ТАСС В интервью Киселеву президент Путин был другим: он был более краток в своих ответах, но открыт к любым темам. Он не стремился перехватить инициативу и, более того, позволял Киселеву себя перебивать, делать ремарки, обращаться к личному. Интервью Карлсону было направлено на западную аудиторию, до которой Путин получил шанс донести причины начала конфликта на Украине и объяснить текущую ситуацию. Основные адресаты интервью Киселеву — жители России. С Карлсоном Путин говорил 2 часа 6 минут. С Киселевым — 1 час 37 минут. Главное из интервью Путина Это интервью стало своего рода дополнением, или раскрытием Путиным его тезисов, представленных в послании 29 февраля. Он ответил всем скептикам и развеял все сомнения в том, что, пожалуй, самые амбициозные за всю историю современной России планы по развитию страны и повышению уровня жизни ее граждан, будут выполнены. Деньги есть, дал понять Путин. «Все полностью вписывается в бюджетные правила и носит достаточно консервативный характер, — заверил президент. — Некоторые эксперты считают, что доходов будет больше». Структура экономики России изменится. «От этого зависит будущее нашей экономики, будущее трудовых ресурсов, эффективность, производительность труда», — заявил Путин. Статья по теме Пойдет ли Запад на переговоры с Путиным после интервью Карлсона Путин назвал главное слово, которое будет определять его политику в ближайшие 6 лет, — «справедливость». Это касается, например, прогрессивного налога: богатые должны платить больше, чем те, кто имеет скромные доходы, чем многодетные семьи. «[Эти деньги пойдут] на решение общенациональных задач, прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью», — заявил президент. Раскупоривать всю «кубышку», денежные запасы страны (речь о 14 трлн рублей), чтобы раздать семьям и резко повысить рождаемость, Путин не будет. «У нас много мер поддержки. [Снижение рождаемости] — общемировой тренд. Эта проблема связана с экономикой, с жизненными приоритетами женщин. Туда лучше не залезать, — убежден Путин, — пусть демографы стараются и подсказывают нам решение». Правительство «работает вполне удовлетворительно», но время говорить о том, будет ли его замена в случае победы Путина на выборах, рано. «Сейчас это просто некорректно», — убежден Путин. Путин настаивает на том, что на фронте бесценна жизнь каждого бойца. Именно поэтому Россия будет «увеличивать средства поражения», «повышать их эффективность». «Чем мощнее и больше средств поражения — тем меньше потерь», — подчеркнул президент. Для России главное на фронте — жизнь каждого бойца, заявил Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений. Во времена СССР оборонные расходы достигали почти 13% ВВП страны. Сегодня у России — 6,8%, у США — 3,8% ВВП, но это почти 900 млрд долларов — несопоставимо больше, чем РФ. «Оборонные расходы разгоняют экономику, они ее делают более энергичной. Но есть свои ограничители: что выгоднее — пушки или масло?» — расставил приоритеты Путин. Россия по-прежнему готова к переговорам — с украинцами, с американцами. «Но только к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились на земле. Вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, нелепо с нашей стороны. Мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Не хочется этого говорить, но я никому не верю», — безапелляционно заявил Путин. Россия готова ответить на ядерную угрозу, но вряд ли Западу это понравится Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ К ядерной войне Россия готова. Но только «с военно-технической точки зрения», заверил Путин. «Это не значит, что мы должны мериться количеством носителей и боезарядов, но знать об этом нужно, — отметил он. — Если они [США] проведут такие испытания, не исключаю, что мы можем сделать то же самое». Россия будет собирать вокруг себя друзей, но не будет пытаться намеренно расколоть Запад. «Мы не собираемся там заниматься расколами — это они сами с блеском сделают», — считает президент. Статья по теме Путин озвучил новые сигналы США в интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что хочет, чтобы Россия будущего была «более технологичной, более современной», основанной на «современных достижениях науки и техники, информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, генетики» и защищенной от внешних угроз. «Все это вместе мы должны будем многократно преумножить — и будущее будет обеспечено», — убежден президент. Сегодняшняя Россия, убежден Путин, не находится «на перепутье». «Россия на стратегическом пути своего развития. И со своего пути не свернет», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большое интервью российского лидера Владимира Путина журналисту ВГТРК Дмитрию Киселеву вышло в эфир за два дня до старта голосования на выборах президента РФ. Путин не только отреагировал на такие резонансные темы, как риски ядерной войны, новые налоги, переговоры с США и с Украиной. Он развеял все сомнения в том, что самые амбициозные планы, озвученные им в послании Федеральному Собранию, будут выполнены — деньги есть, и их будет больше. Большое интервью президента Путина российскому журналисту Киселеву 13 марта стало вторым развернутым интервью всего за месяц. 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал свой разговор с Путиным. Интервью Путина журналисту Карлсону вызвало ажиотаж и в России, и на Западе еще до его записи. Вокруг разговора Путина с Киселевым не было никаких интриг — о нем телеграм-каналы сообщили за несколько часов до эфира. Владимир Путин был разным. Уже в начале разговора с Карлсоном он полностью взял инициативу в свои руки. Его продолжительный экскурс в историю России, сконцентрированность, убежденность в своей позиции, казалось, обезоружили американца. Карлсон, известный своими острыми вопросами, динамичным диалогами, вынужден был принять эти «правила». В интервью Киселеву президент Путин был другим: он был более краток в своих ответах, но открыт к любым темам. Он не стремился перехватить инициативу и, более того, позволял Киселеву себя перебивать, делать ремарки, обращаться к личному. Интервью Карлсону было направлено на западную аудиторию, до которой Путин получил шанс донести причины начала конфликта на Украине и объяснить текущую ситуацию. Основные адресаты интервью Киселеву — жители России. С Карлсоном Путин говорил 2 часа 6 минут. С Киселевым — 1 час 37 минут. Это интервью стало своего рода дополнением, или раскрытием Путиным его тезисов, представленных в послании 29 февраля. Он ответил всем скептикам и развеял все сомнения в том, что, пожалуй, самые амбициозные за всю историю современной России планы по развитию страны и повышению уровня жизни ее граждан, будут выполнены. Структура экономики России изменится. «От этого зависит будущее нашей экономики, будущее трудовых ресурсов, эффективность, производительность труда», — заявил Путин. Путин назвал главное слово, которое будет определять его политику в ближайшие 6 лет, — «справедливость». Это касается, например, прогрессивного налога: богатые должны платить больше, чем те, кто имеет скромные доходы, чем многодетные семьи. «[Эти деньги пойдут] на решение общенациональных задач, прежде всего на решение задач по борьбе с бедностью», — заявил президент. Раскупоривать всю «кубышку», денежные запасы страны (речь о 14 трлн рублей), чтобы раздать семьям и резко повысить рождаемость, Путин не будет. «У нас много мер поддержки. [Снижение рождаемости] — общемировой тренд. Эта проблема связана с экономикой, с жизненными приоритетами женщин. Туда лучше не залезать, — убежден Путин, — пусть демографы стараются и подсказывают нам решение». Путин настаивает на том, что на фронте бесценна жизнь каждого бойца. Именно поэтому Россия будет «увеличивать средства поражения», «повышать их эффективность». «Чем мощнее и больше средств поражения — тем меньше потерь», — подчеркнул президент. Запад пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений. Во времена СССР оборонные расходы достигали почти 13% ВВП страны. Сегодня у России — 6,8%, у США — 3,8% ВВП, но это почти 900 млрд долларов — несопоставимо больше, чем РФ. «Оборонные расходы разгоняют экономику, они ее делают более энергичной. Но есть свои ограничители: что выгоднее — пушки или масло?» — расставил приоритеты Путин. Россия по-прежнему готова к переговорам — с украинцами, с американцами. «Но только к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились на земле. К ядерной войне Россия готова. Но только «с военно-технической точки зрения», заверил Путин. «Это не значит, что мы должны мериться количеством носителей и боезарядов, но знать об этом нужно, — отметил он. — Если они [США] проведут такие испытания, не исключаю, что мы можем сделать то же самое». Россия будет собирать вокруг себя друзей, но не будет пытаться намеренно расколоть Запад. «Мы не собираемся там заниматься расколами — это они сами с блеском сделают», — считает президент. Путин заявил, что хочет, чтобы Россия будущего была «более технологичной, более современной», основанной на «современных достижениях науки и техники, информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, генетики» и защищенной от внешних угроз. «Все это вместе мы должны будем многократно преумножить — и будущее будет обеспечено», — убежден президент. Сегодняшняя Россия, убежден Путин, не находится «на перепутье». «Россия на стратегическом пути своего развития. И со своего пути не свернет», — подчеркнул он.