Путин наметил стратегический план на 60 лет вперед

Новая встреча президента Владимира Путина с его коллегой из Конго Дени Сассу-Нгессо прошла в Кремле почти в домашней обстановке. Переговоры они провели за рабочим завтраком. Но вот доверие в дипломатических отношениях, длящихся уже 60 лет, пока не вылилось в какие-то серьезные показатели торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, пояснили URA.RU эксперты. Как раз эту проблему России, как планирует Путин, предстоит решить в следующие десятилетия.
Конголезский лидер — один из самых частых высокопоставленных гостей из Африки в России. Только за последние годы это его пятый визит в РФ. Хотя Сассу-Нгессо, как заметил президент Путин, приветствуя гостя коллегу в Кремле, он «еще в советские времена посещал нашу страну». «У нас с вами сложились очень хорошие, добрые отношения — и на межгосударственном, и на личном уровне, — заметил Путин. — Вы лично прикладываете необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям. Имею в виду политический уровень. В последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи».
Сегодняшняя встреча двух лидеров совпала с 60-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго. Это стало поводом для награждения президента Сассу-Нгессо Орденом Почета. Путин лично вручил ему награду.
Конголезский лидер поблагодарил не только президента, но весь российский народ за гостеприимство. «Мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, рассмотреть, изучить возможности для выхода на новый уровень в наших отношениях и заложить основу для 60 лет в будущем, прочную основу нашего сотрудничества на грядущие годы», — заявил Сассу-Нгессо.
Президент Конго отметил стойкость и храбрость российского народа в его сопротивлении санкциям, «незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта и в результате других конфликтов». «Именно во времена тяжелейших испытаний мы должны укреплять наши связи и продвигать их», — заявил Сассу-Нгессо.
Предыдущая встреча двух президентов состоялась год назад в Санкт-Петербурге в рамках саммита «Россия — Африка». Тогда Путин с уверенностью сказал, что «торгово-экономическое сотрудничество с Конго имеет значительный потенциал роста». А в начале июня этого года во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова стороны обсуждали «интенсивное военное и военно-техническое сотрудничество» (ВТС).
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил URA.RU, что за прошедшие 60 лет дипотношений с Конго был период ослабления связей, когда Россия занималась решением своих политических, экономических, социальных проблем и последствий кризиса 1990-х. «Это касается Африки в целом. За это время в странах сменились элиты, где-то — политический строй.
Восстанавливать связи непросто. Но вот с Конго наши отношения уже вышли на магистральную прямую. Эта встреча президентов подтверждает, что мы готовы углублять и разворачивать сотрудничество на более высоком уровне», — объяснил Климов.
Сенатор не разделяет развитие отношений в торгово-экономической и военно-технической сферах. По его словам, ВТС «создает условия для безопасного развития государства и, следовательно, для более устойчивых экономических связей». Впрочем, это не означает, например, создания в Конго российской военной базы. «Такие вопросы ведь решаются не для галочки — нужно учесть массу аспектов, — пояснил Климов. — Конечно, мы понимаем, что наше присутствие на африканском континенте рано или поздно потребует определенных мер обеспечения безопасности. Но делать это мы будем исключительно в сотрудничестве с правительствами стран — Россия никому не навязывает своей воли».
На Западе как раз боятся того, что Россия будет интенсивно вытеснять США с африканского континента. Плюс то же самое будет делать Китай. Бывший главком ВС НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис в статье в одном из западных изданий написал, что «США не адаптировались к быстро меняющейся обстановке и пропускают удары, тогда как РФ и КНР укрепляют политическое и военное влияние по всему континенту». «Это неприятная тенденция, так как Африка — важнейший глобальный регион, обладающий 60% пахотных земель на планете, 30% запасов полезных ископаемых и населением, приближающимся к 1,5 млрд человек», — отметил он.
С точки зрения военно-технического сотрудничества Конго действительно привлекательно для РФ и перспективно, пояснил URA.RU замдиректора Центра изучения стабильности и рисков ВШЭ, научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Леонид Исаев. Но учитывая, что ситуация в стране стабильная, в отличие от соседней Демократической республики Конго, где Россия помогает в ведении контртеррористической деятельности, в Республике Конго пока речь скорее идет только о поставках вооружения для укрепления обороноспособности страны.
Россия, по сути, в начале борьбы за Африку. Ситуация с Конго показывает, что несмотря на 60-летние дипотношения, торгово-экономические связи остаются на «весьма низком уровне», полагает Исаев. Например, кажется перспективным направление по добыче природных ресурсов, в том числе алмазов — в Конго хорошие их запасы. А России сотрудничество в этой сфере на фоне наложения санкций на экспорт ее алмазов могло бы быть выгодным.
Однако вложения в эту сферу несут политические риски, считает эксперт. Африканцев это настораживает. «Есть риск пойти по пути Запада и Китая, который африканцы тоже уже начали критиковать: они воспринимают китайскую политику в Африке как грабеж ресурсов. Поэтому сотрудничество в разработке алмазных месторождений возможно, но оно должно качественно отличаться от политики других стран», — пояснил Исаев.
По словам ведущего экономиста Центра политических технологий Никиты Масленникова, российские добывающие компании уже несколько лет пытаются протоптать дорожку в Конго, как и в другие страны континента с богатыми природными ресурсами. «Все понимают, что регион быстро растущий, туда идут серьезные мировые игроки, и поэтому нужно лично присутствовать там, работать напрямую. Россия рассматривает разные сферы, потому что алмазы — это не решение проблемы торгово-экономического сотрудничества в целом», — убежден Масленников.
Задача России, президента Путина в дальнейшем развитии отношений с Конго — вести равный диалог, а не хищническую политику, как это делала долгие годы Франция, чьей колонией и была республика, объяснил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. За инвестициями из РФ не должно следовать разграбление национальных ресурсов. «Поэтому Россия, президент Путин аккуратно выстраивает отношения с Конго на будущее. Какой аспект в этих отношениях — экономический или военный — будет углубляться, покажет время и общая обстановка. Сейчас же главное — укрепить доверие между», — заключил Волчков.
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