Путин наметил стратегический план на 60 лет вперед

Реализовывать его придется далеко за пределами России

27 июня 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин наметил план укрепления в Конго Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новая встреча президента Владимира Путина с его коллегой из Конго Дени Сассу-Нгессо прошла в Кремле почти в домашней обстановке. Переговоры они провели за рабочим завтраком. Но вот доверие в дипломатических отношениях, длящихся уже 60 лет, пока не вылилось в какие-то серьезные показатели торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, пояснили URA.RU эксперты. Как раз эту проблему России, как планирует Путин, предстоит решить в следующие десятилетия. Конголезский лидер — один из самых частых высокопоставленных гостей из Африки в России. Только за последние годы это его пятый визит в РФ. Хотя Сассу-Нгессо, как заметил президент Путин, приветствуя гостя коллегу в Кремле, он «еще в советские времена посещал нашу страну». «У нас с вами сложились очень хорошие, добрые отношения — и на межгосударственном, и на личном уровне, — заметил Путин. — Вы лично прикладываете необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям. Имею в виду политический уровень. В последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи». Лидер Конго Дени Сассу-Нгессо в пятый раз приехал в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сегодняшняя встреча двух лидеров совпала с 60-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго. Это стало поводом для награждения президента Сассу-Нгессо Орденом Почета. Путин лично вручил ему награду. Конголезский лидер поблагодарил не только президента, но весь российский народ за гостеприимство. «Мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, рассмотреть, изучить возможности для выхода на новый уровень в наших отношениях и заложить основу для 60 лет в будущем, прочную основу нашего сотрудничества на грядущие годы», — заявил Сассу-Нгессо. Между лидерами России и Конго сложились дружеские отношения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Конго отметил стойкость и храбрость российского народа в его сопротивлении санкциям, «незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта и в результате других конфликтов». «Именно во времена тяжелейших испытаний мы должны укреплять наши связи и продвигать их», — заявил Сассу-Нгессо. Предыдущая встреча двух президентов состоялась год назад в Санкт-Петербурге в рамках саммита «Россия — Африка». Тогда Путин с уверенностью сказал, что «торгово-экономическое сотрудничество с Конго имеет значительный потенциал роста». А в начале июня этого года во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова стороны обсуждали «интенсивное военное и военно-техническое сотрудничество» (ВТС). Статья по теме Путин ускорил перезагрузку отношений России и Африки Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил URA.RU, что за прошедшие 60 лет дипотношений с Конго был период ослабления связей, когда Россия занималась решением своих политических, экономических, социальных проблем и последствий кризиса 1990-х. «Это касается Африки в целом. За это время в странах сменились элиты, где-то — политический строй. Восстанавливать связи непросто. Но вот с Конго наши отношения уже вышли на магистральную прямую. Эта встреча президентов подтверждает, что мы готовы углублять и разворачивать сотрудничество на более высоком уровне», — объяснил Климов. Борьба за Африку развернулась нешуточная, но основные игроки — США, Китай и Россия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенатор не разделяет развитие отношений в торгово-экономической и военно-технической сферах. По его словам, ВТС «создает условия для безопасного развития государства и, следовательно, для более устойчивых экономических связей». Впрочем, это не означает, например, создания в Конго российской военной базы. «Такие вопросы ведь решаются не для галочки — нужно учесть массу аспектов, — пояснил Климов. — Конечно, мы понимаем, что наше присутствие на африканском континенте рано или поздно потребует определенных мер обеспечения безопасности. Но делать это мы будем исключительно в сотрудничестве с правительствами стран — Россия никому не навязывает своей воли». На Западе как раз боятся того, что Россия будет интенсивно вытеснять США с африканского континента. Плюс то же самое будет делать Китай. Бывший главком ВС НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис в статье в одном из западных изданий написал, что «США не адаптировались к быстро меняющейся обстановке и пропускают удары, тогда как РФ и КНР укрепляют политическое и военное влияние по всему континенту». «Это неприятная тенденция, так как Африка — важнейший глобальный регион, обладающий 60% пахотных земель на планете, 30% запасов полезных ископаемых и населением, приближающимся к 1,5 млрд человек», — отметил он. Статья по теме Россия продвинет нового игрока в многополярном мире С точки зрения военно-технического сотрудничества Конго действительно привлекательно для РФ и перспективно, пояснил URA.RU замдиректора Центра изучения стабильности и рисков ВШЭ, научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Леонид Исаев. Но учитывая, что ситуация в стране стабильная, в отличие от соседней Демократической республики Конго, где Россия помогает в ведении контртеррористической деятельности, в Республике Конго пока речь скорее идет только о поставках вооружения для укрепления обороноспособности страны. Россия, по сути, в начале борьбы за Африку. Ситуация с Конго показывает, что несмотря на 60-летние дипотношения, торгово-экономические связи остаются на «весьма низком уровне», полагает Исаев. Например, кажется перспективным направление по добыче природных ресурсов, в том числе алмазов — в Конго хорошие их запасы. А России сотрудничество в этой сфере на фоне наложения санкций на экспорт ее алмазов могло бы быть выгодным. Однако вложения в эту сферу несут политические риски, считает эксперт. Африканцев это настораживает. «Есть риск пойти по пути Запада и Китая, который африканцы тоже уже начали критиковать: они воспринимают китайскую политику в Африке как грабеж ресурсов. Поэтому сотрудничество в разработке алмазных месторождений возможно, но оно должно качественно отличаться от политики других стран», — пояснил Исаев. По словам ведущего экономиста Центра политических технологий Никиты Масленникова, российские добывающие компании уже несколько лет пытаются протоптать дорожку в Конго, как и в другие страны континента с богатыми природными ресурсами. «Все понимают, что регион быстро растущий, туда идут серьезные мировые игроки, и поэтому нужно лично присутствовать там, работать напрямую. Россия рассматривает разные сферы, потому что алмазы — это не решение проблемы торгово-экономического сотрудничества в целом», — убежден Масленников. Статья по теме Путин раскрыл главный козырь в нарастающем конфликте с США Задача России, президента Путина в дальнейшем развитии отношений с Конго — вести равный диалог, а не хищническую политику, как это делала долгие годы Франция, чьей колонией и была республика, объяснил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. За инвестициями из РФ не должно следовать разграбление национальных ресурсов. «Поэтому Россия, президент Путин аккуратно выстраивает отношения с Конго на будущее. Какой аспект в этих отношениях — экономический или военный — будет углубляться, покажет время и общая обстановка. Сейчас же главное — укрепить доверие между», — заключил Волчков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая встреча президента Владимира Путина с его коллегой из Конго Дени Сассу-Нгессо прошла в Кремле почти в домашней обстановке. Переговоры они провели за рабочим завтраком. Но вот доверие в дипломатических отношениях, длящихся уже 60 лет, пока не вылилось в какие-то серьезные показатели торгово-экономического и военно-технического сотрудничества, пояснили URA.RU эксперты. Как раз эту проблему России, как планирует Путин, предстоит решить в следующие десятилетия. Конголезский лидер — один из самых частых высокопоставленных гостей из Африки в России. Только за последние годы это его пятый визит в РФ. Хотя Сассу-Нгессо, как заметил президент Путин, приветствуя гостя коллегу в Кремле, он «еще в советские времена посещал нашу страну». «У нас с вами сложились очень хорошие, добрые отношения — и на межгосударственном, и на личном уровне, — заметил Путин. — Вы лично прикладываете необходимые усилия для развития нашего взаимодействия практически по всем направлениям. Имею в виду политический уровень. В последнее время заметно развиваются и торгово-экономические связи». Сегодняшняя встреча двух лидеров совпала с 60-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго. Это стало поводом для награждения президента Сассу-Нгессо Орденом Почета. Путин лично вручил ему награду. Конголезский лидер поблагодарил не только президента, но весь российский народ за гостеприимство. «Мы прибыли сюда, чтобы отметить 60-летие установления отношений между нашими странами, рассмотреть, изучить возможности для выхода на новый уровень в наших отношениях и заложить основу для 60 лет в будущем, прочную основу нашего сотрудничества на грядущие годы», — заявил Сассу-Нгессо. Президент Конго отметил стойкость и храбрость российского народа в его сопротивлении санкциям, «незаконно введенным в отношении вашего государства в результате украинского конфликта и в результате других конфликтов». «Именно во времена тяжелейших испытаний мы должны укреплять наши связи и продвигать их», — заявил Сассу-Нгессо. Предыдущая встреча двух президентов состоялась год назад в Санкт-Петербурге в рамках саммита «Россия — Африка». Тогда Путин с уверенностью сказал, что «торгово-экономическое сотрудничество с Конго имеет значительный потенциал роста». А в начале июня этого года во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова стороны обсуждали «интенсивное военное и военно-техническое сотрудничество» (ВТС). Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил URA.RU, что за прошедшие 60 лет дипотношений с Конго был период ослабления связей, когда Россия занималась решением своих политических, экономических, социальных проблем и последствий кризиса 1990-х. «Это касается Африки в целом. За это время в странах сменились элиты, где-то — политический строй. Сенатор не разделяет развитие отношений в торгово-экономической и военно-технической сферах. По его словам, ВТС «создает условия для безопасного развития государства и, следовательно, для более устойчивых экономических связей». Впрочем, это не означает, например, создания в Конго российской военной базы. «Такие вопросы ведь решаются не для галочки — нужно учесть массу аспектов, — пояснил Климов. — Конечно, мы понимаем, что наше присутствие на африканском континенте рано или поздно потребует определенных мер обеспечения безопасности. Но делать это мы будем исключительно в сотрудничестве с правительствами стран — Россия никому не навязывает своей воли». На Западе как раз боятся того, что Россия будет интенсивно вытеснять США с африканского континента. Плюс то же самое будет делать Китай. Бывший главком ВС НАТО в Европе американский адмирал Джеймс Ставридис в статье в одном из западных изданий написал, что «США не адаптировались к быстро меняющейся обстановке и пропускают удары, тогда как РФ и КНР укрепляют политическое и военное влияние по всему континенту». «Это неприятная тенденция, так как Африка — важнейший глобальный регион, обладающий 60% пахотных земель на планете, 30% запасов полезных ископаемых и населением, приближающимся к 1,5 млрд человек», — отметил он. С точки зрения военно-технического сотрудничества Конго действительно привлекательно для РФ и перспективно, пояснил URA.RU замдиректора Центра изучения стабильности и рисков ВШЭ, научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Леонид Исаев. Но учитывая, что ситуация в стране стабильная, в отличие от соседней Демократической республики Конго, где Россия помогает в ведении контртеррористической деятельности, в Республике Конго пока речь скорее идет только о поставках вооружения для укрепления обороноспособности страны. Россия, по сути, в начале борьбы за Африку. Ситуация с Конго показывает, что несмотря на 60-летние дипотношения, торгово-экономические связи остаются на «весьма низком уровне», полагает Исаев. Например, кажется перспективным направление по добыче природных ресурсов, в том числе алмазов — в Конго хорошие их запасы. А России сотрудничество в этой сфере на фоне наложения санкций на экспорт ее алмазов могло бы быть выгодным. По словам ведущего экономиста Центра политических технологий Никиты Масленникова, российские добывающие компании уже несколько лет пытаются протоптать дорожку в Конго, как и в другие страны континента с богатыми природными ресурсами. «Все понимают, что регион быстро растущий, туда идут серьезные мировые игроки, и поэтому нужно лично присутствовать там, работать напрямую. Россия рассматривает разные сферы, потому что алмазы — это не решение проблемы торгово-экономического сотрудничества в целом», — убежден Масленников. Задача России, президента Путина в дальнейшем развитии отношений с Конго — вести равный диалог, а не хищническую политику, как это делала долгие годы Франция, чьей колонией и была республика, объяснил политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков. За инвестициями из РФ не должно следовать разграбление национальных ресурсов. «Поэтому Россия, президент Путин аккуратно выстраивает отношения с Конго на будущее. Какой аспект в этих отношениях — экономический или военный — будет углубляться, покажет время и общая обстановка. Сейчас же главное — укрепить доверие между», — заключил Волчков.