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28 апреля 2017
27 апреля 2017
08:46  28 апреля 2017 0

ЦБ отобрал лицензию у банка, проводившего «фиктивные» операции

Клипарт. Разное. Москва, центробанк, банк россии, цбрф
Центробанк отозвал лицензию у очередного банкаФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Центробанк лишил лицензии омский банк «Сибэс», сообщили в пресс-службе регулятора. С сегодняшнего дня учреждение не может осуществлять банковские операции.

Центробанк обнаружил, что финансовая организация проводила «фиктивные» операции по замене активов, уточняет телеканал 360 причины, по которым регулятор принял решение об отзыве лицензии. Известно, что банковские специалисты скрывали значительную недостачу денег в кассе и реальное финансовое положение «Сибэса».

В банке назначали временную администрацию.

Татьяна Трушина
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