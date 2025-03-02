Свыше 27 тысяч человек признали потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область

Более 27 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«По уголовным делам о событиях в Курской области признаны потерпевшими свыше 27 тысяч человек», — отметил Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что в процессе расследования были опрошены свыше 39 тысяч человек. Кроме того, более 20 объектов культурного наследия были уничтожены украинскими боевиками.
Ранее Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года украинские войска атаковали 34 региона России, расположенные за пределами зоны спецоперации. В результате атак погибло 652 человека, включая 23 детей, и 2980 человек получили ранения, среди них 169 детей.
Бастрыкин отметил, что для атак ВСУ используют западные вооружения, поэтому ответственность за гибель мирных граждан также должна ложиться и на европейских политиков, принимающих решения о поставках оружия, передает RT. В пресс-службе СК также ранее отметили, что с 2014 года было возбуждено более 6 тысяч уголовных дел в отношении представителей руководства Украины и военнослужащих ВСУ, передает РАПСИ.
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