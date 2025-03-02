Свыше 27 тысяч человек признали потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область

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Бастрыкин заявил, что ВСУ с момента вторжения в Курскую область уничтожили более 20 объектов культурного наследия
Бастрыкин заявил, что ВСУ с момента вторжения в Курскую область уничтожили более 20 объектов культурного наследия Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Более 27 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«По уголовным делам о событиях в Курской области признаны потерпевшими свыше 27 тысяч человек», — отметил Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что в процессе расследования были опрошены свыше 39 тысяч человек. Кроме того, более 20 объектов культурного наследия были уничтожены украинскими боевиками.

Ранее Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года украинские войска атаковали 34 региона России, расположенные за пределами зоны спецоперации. В результате атак погибло 652 человека, включая 23 детей, и 2980 человек получили ранения, среди них 169 детей.

Бастрыкин отметил, что для атак ВСУ используют западные вооружения, поэтому ответственность за гибель мирных граждан также должна ложиться и на европейских политиков, принимающих решения о поставках оружия, передает RT. В пресс-службе СК также ранее отметили, что с 2014 года было возбуждено более 6 тысяч уголовных дел в отношении представителей руководства Украины и военнослужащих ВСУ, передает РАПСИ. 

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Более 27 тысяч жителей Курской области признаны потерпевшими после вторжения Вооруженных сил Украины. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «По уголовным делам о событиях в Курской области признаны потерпевшими свыше 27 тысяч человек», — отметил Бастрыкин. Его слова приводит ТАСС. Он также добавил, что в процессе расследования были опрошены свыше 39 тысяч человек. Кроме того, более 20 объектов культурного наследия были уничтожены украинскими боевиками. Ранее Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года украинские войска атаковали 34 региона России, расположенные за пределами зоны спецоперации. В результате атак погибло 652 человека, включая 23 детей, и 2980 человек получили ранения, среди них 169 детей. Бастрыкин отметил, что для атак ВСУ используют западные вооружения, поэтому ответственность за гибель мирных граждан также должна ложиться и на европейских политиков, принимающих решения о поставках оружия, передает RT. В пресс-службе СК также ранее отметили, что с 2014 года было возбуждено более 6 тысяч уголовных дел в отношении представителей руководства Украины и военнослужащих ВСУ, передает РАПСИ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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