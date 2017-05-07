{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 мая 2017
06 мая 2017
20:08  07 мая 2017 16

Михалков сравнил премию Ельцин Центра с наградой Вермахта

Открытая лицензия на 28.07.2015. Никита Михалков., михалков никита
Никита МихалковФото: кадр из фильма "12"
новость из сюжета:
Скандал с Ельцин Центром
все новости сюжета

Никита Михалков превзошел свои резкие высказывания о Ельцин Центре, сравнив недавно полученную екатеринбургским музеем премию с наградой Вермахта. Об этом режиссер заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Я абсолютно не удивлен, что „Ельцин-центр“ получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил железный крест от Вермахта», — резко высказался знаменитый кинодеятель в эфире.

Никита Михалков и ранее критиковал Ельцин Центр, обвиняя в разрушении молодежного сознания и искажении истории. Теперь же, узнав, что екатеринбургское учреждение удостоилось премии «Европейский музей года», режиссер заявил, что «лучшего подтверждения и быть не может».

Ранее сообщалось, что Ельцин Центр среди 46 номинантов был признан лучшим и получил звание «Европейский музей года». Также он удостоился приза имени Кеннета Хадсона. Эта награда российскому музею за всю историю была присуждена впервые.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров