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10 мая 2017
22:32  10 мая 2017 4

В Кремле объяснили причину отсутствия иностранных лидеров на параде Победы в Москве

Парад Победы на Красной площади. Москва, путин владимир, 9 мая, парад победы, красная площадь
Иностранных лидеров на параде Победы в этом году не ждалиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на параде Победы в этом году не было запланировано широкого международного участия.

«Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — цитирует «Национальная служба новостей» представителя Кремля.

Песков сообщил, что на параде присутствовал лишь лидер Молдовы Игорь Додон, поскольку Владимир Путин договорился с ним о визите в Москву на эти дни в рамках саммита ЕврАзЭС в Бишкеке.

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Песков также рассказал, что в Кремле удивлены сообщениям о якобы намеренном повышении явки на шествие «Бессмертного полка», добавляет телеканал 360. Официальный представитель Кремля отметил, что популярность акции велика без всяких указаний.

Ранее журналисты американского издания The New York Times отметили, что торжества по случаю Дня Победы показали, насколько Россия «изолирована от остального мира», указав при этом, что иностранные лидеры воздержались от поездки в Москву на парад.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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