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17 мая 2017
19:38  17 мая 2017 0

Киев уверен, что Россия могла использовать «Яндекс.Пробки» для захвата Украины

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Сервис обвинили в помощи киевским захватчикамФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Руководство СНБО Украины заявило, что ряд российских интернет-ресурсов угрожал безопасности страны, поэтому введение санкций против них вполне оправданно.

Так, популярный сервис «Яндекс.Пробки» мог быть использован Москвой для наступления на Украину. Украинская сторона считает, что сервис в онлайн-режиме передает информацию о состоянии путей, пробках и загруженности трасс, что позволит спланировать наступление на Киев со стороны России, передает «Рен-ТВ».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против нескольких крупных российских ресурсов, в числе которых оказались «Яндекс», «Майл.ру», а также социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Интересно, что после известия о запрете «ВКонтакте» установила рекорд по посещаемости на Украине.

Лев Истомин
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