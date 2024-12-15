Песня «Замерзну в Рождество» оказалась самой популярной в Британии

Песня «Замерзну в Рождество» завоевала популярность в Британии. Она заняла первую строчку в iTunes, став настоящим хитом.
«Пародийная песня „Замерзну в это Рождество“ — первое место в топе», — говорится на сайте iTunes. Композиция затрагивает проблему зимнего холода. От него прежде всего страдают пенсионеры, которые не могут позволить себе отопление, в то время как власти тратят средства на конфликты и мигрантов.
В песне описывается безвыходное положение пожилых людей, которые остаются одни и замерзают в своих домах. В то же время политические лидеры наслаждаются теплом и комфортом.
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