Песня «Замерзну в Рождество» оказалась самой популярной в Британии

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Песня затрагивает проблемы с отоплением и неразумным расходованием денег
Песня затрагивает проблемы с отоплением и неразумным расходованием денег Фото:

Песня «Замерзну в Рождество» завоевала популярность в Британии. Она заняла первую строчку в iTunes, став настоящим хитом.

«Пародийная песня „Замерзну в это Рождество“ — первое место в топе», — говорится на сайте iTunes. Композиция затрагивает проблему зимнего холода. От него прежде всего страдают пенсионеры, которые не могут позволить себе отопление, в то время как власти тратят средства на конфликты и мигрантов.

В песне описывается безвыходное положение пожилых людей, которые остаются одни и замерзают в своих домах. В то же время политические лидеры наслаждаются теплом и комфортом.

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Песня «Замерзну в Рождество» завоевала популярность в Британии. Она заняла первую строчку в iTunes, став настоящим хитом. «Пародийная песня „Замерзну в это Рождество“ — первое место в топе», — говорится на сайте iTunes. Композиция затрагивает проблему зимнего холода. От него прежде всего страдают пенсионеры, которые не могут позволить себе отопление, в то время как власти тратят средства на конфликты и мигрантов. В песне описывается безвыходное положение пожилых людей, которые остаются одни и замерзают в своих домах. В то же время политические лидеры наслаждаются теплом и комфортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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