{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
12:42  19 июля 2017 0

Кончаловский сравнил «Оскар» с McDonald’s и предложил ввести против него санкции

Творческий вечер Андрея Кончаловского. Екатеринбург, кончаловский андрей
Кончаловский сравнил премию с сетью фастфудаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Режиссер Андрей Кончаловский сравнил премию «Оскар» с McDonald’s и предложил ввести против нее санкции. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста: какую картину Россия могла бы отправить на премию в этом году? «Никого не надо отправлять. Надо объявить санкции, пусть живут без нас», — коротко сказал Кончаловский.

Российский режиссер признал, что «Оскар» для него не существует, но если бы он жил в США, то, возможно, хотел бы его получить: «Но зачем мне „Оскар“ в России? Я считаю, что сейчас „Оскар“ — как McDonald’s, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное».

Режиссер считает, что киноленты, получившие оскаровскую премию, нельзя назвать шедеврами. «Многие награжденные фильмы — это не искусство, а продукт, особенно в последние 20 лет», — приводит слова Кончаловского ТАСС.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров