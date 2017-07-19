Режиссер Андрей Кончаловский сравнил премию «Оскар» с McDonald’s и предложил ввести против нее санкции. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста: какую картину Россия могла бы отправить на премию в этом году? «Никого не надо отправлять. Надо объявить санкции, пусть живут без нас», — коротко сказал Кончаловский.
Российский режиссер признал, что «Оскар» для него не существует, но если бы он жил в США, то, возможно, хотел бы его получить: «Но зачем мне „Оскар“ в России? Я считаю, что сейчас „Оскар“ — как McDonald’s, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное».
Режиссер считает, что киноленты, получившие оскаровскую премию, нельзя назвать шедеврами. «Многие награжденные фильмы — это не искусство, а продукт, особенно в последние 20 лет», — приводит слова Кончаловского ТАСС.