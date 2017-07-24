Ирак просит Россию помочь войсками

Багдад просит Россию о военном и политическом присутствии в стране. Об этом вице-президент Ирака Нури аль-Малики сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Вице-президент Ирака считает, что на территории страны должны быть российские военные, потому что у РФ и Ирака исторически крепкие отношения. «Так было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и стран», — приводит слова аль-Малики РИА «Новости».
Нури аль-Малик также призвал РФ вкладывать инвестиции в иракскую экономику. Речь идет об энергетике, торговле, нефти и научном сотрудничестве, передает телеканал 360.