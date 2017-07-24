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24 июля 2017
21:19  24 июля 2017 0

Ирак просит Россию помочь войсками

Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, военные, контрактная служба, армия россии
Ирак хочет «весомого военного присутствия»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Багдад просит Россию о военном и политическом присутствии в стране. Об этом вице-президент Ирака Нури аль-Малики сообщил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вице-президент Ирака считает, что на территории страны должны быть российские военные, потому что у РФ и Ирака исторически крепкие отношения. «Так было бы создано равновесие, которое послужит на благо региона, его народов и стран», — приводит слова аль-Малики РИА «Новости».

Нури аль-Малик также призвал РФ вкладывать инвестиции в иракскую экономику. Речь идет об энергетике, торговле, нефти и научном сотрудничестве, передает телеканал 360.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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