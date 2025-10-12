В Киеве произошел погром в синагоге

В Оболонском районе Киева неизвестные напали на синагогу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве на Оболони в субботу атаковали синагогу», — говорится в материале издания. Там добавили, что несколько неизвестных молодых людей демонстрировали нацистское приветствие, а при появлении представителя религиозной общины применили против него перцовый баллончик, после чего скрылись с места происшествия.

Как указывается в публикации, киевская еврейская община подтвердила факт нападения на синагогу. В заявлении общины отмечается, что нападавшие целенаправленно демонстрировали неприемлемые символы и жесты перед совершением противоправных действий.

В свою очередь, представители полиции Киева сообщили о начале проверки по данному факту. По их словам, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента, после чего будет определена правовая квалификация действий нападавших.

