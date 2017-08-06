{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 августа 2017
05 августа 2017
10:27  06 августа 2017 0

Чубайс купил себе «жидкий утюг» для пиджака. Выложил всю свою зарплату

VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс расплатился за покупку "нанокотиками"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс приобрел на ярмарке наноизделий в Сочи спрей, который работает, как утюг. Рассчитался за покупку Чубайс десятью «нанокотиками».

За два флакона со скидкой главе «Роснано» пришлось отдать всю свою заработную плату — «нанокотики», которую он получил за выполнение обязанностей эксперта «Нанограда» в школе «Сириус».

Чубайс посчитал, что такой «жидкий утюг» будет ему очень полезен в командировках.

«Это жидкий утюг, распыления одного флакона которого хватит, чтобы „погладить“ тот же пиджак несколько раз. В поездках действительно помогает», — рассказала телеканалу РЕН ТВ студентка второго курса Высшей школы экономики Анастасия Аминова.

Кроме того, Чубайса на наноярмарке заинтересовала упаковка для водоотталкивающих веществ, но на нее у эксперта уже не хватило нанокотиков.

Финал форума «Наноград-2017» проходил в Сочи с 28 июля. В нем приняли участие 270 школьников из 26 регионов РФ.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров