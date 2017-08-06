Глава «Роснано» Анатолий Чубайс приобрел на ярмарке наноизделий в Сочи спрей, который работает, как утюг. Рассчитался за покупку Чубайс десятью «нанокотиками».
За два флакона со скидкой главе «Роснано» пришлось отдать всю свою заработную плату — «нанокотики», которую он получил за выполнение обязанностей эксперта «Нанограда» в школе «Сириус».
Чубайс посчитал, что такой «жидкий утюг» будет ему очень полезен в командировках.
«Это жидкий утюг, распыления одного флакона которого хватит, чтобы „погладить“ тот же пиджак несколько раз. В поездках действительно помогает», — рассказала телеканалу РЕН ТВ студентка второго курса Высшей школы экономики Анастасия Аминова.
Кроме того, Чубайса на наноярмарке заинтересовала упаковка для водоотталкивающих веществ, но на нее у эксперта уже не хватило нанокотиков.
Финал форума «Наноград-2017» проходил в Сочи с 28 июля. В нем приняли участие 270 школьников из 26 регионов РФ.