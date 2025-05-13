Сотрудники МЧС погибли при атаке БПЛА в Луганске

В Луганской Народной Республике при исполнении служебного долга погибли сотрудники МЧС России. Беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удар по асфальто-бетонному заводу в Луганске. Во время ликвидации пожара произошел повторный прилет БПЛА, в результате чего был нанесен целенаправленный удар по пожарному расчету. Об этом сообщили в ведомстве.
«При исполнении служебного долга трагически погибли начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко», — пишет пресс-служба МЧС России в официальном telegram-канале. Еще двое сотрудников находятся под наблюдением врачей, тринадцать получили легкие ранения и проходят амбулаторное лечение. МЧС России сообщает, что огнеборцы действовали в условиях повышенной опасности, выполняя свой профессиональный долг.
Майор внутренней службы Михаил Пронько посвятил службе в МЧС 18 лет, неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей. Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко работал в МЧС пять лет, зарекомендовал себя как профессионал и отважный сотрудник. У него осталась пожилая мама.
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