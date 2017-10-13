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13 октября 2017
12 октября 2017
08:57  13 октября 2017 0

CNN обвинило Россию в призыве ловить покемонов там, где убивали чернокожих

Pokemon GO. Екатеринбург, игра, pokemon go, покемоны
Людей якобы призывали ловить монстров в местах убийствФото: Анна Майорова © URA.RU

Российские власти хотели посеять расовую вражду среди граждан США, используя социальные сети и игру Pokemon Go. С такими обвинениями выступила американская телекомпания CNN.

СМИ сообщило, что компания, связанная с Россией, организовала конкурс и призвала людей назвать игровых персонажей именами чернокожих американцев, погибших от рук полиции, передает телеканал 360. Конкурс назывался «Не стреляйте в нас», и за победу в нем пользователям пообещали подарочные карты Amazon.

RT отмечает, что фанаты игры также должны были ловить покемонов в тех районах, где в результате действий полиции были застрелены афроамериканцы.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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