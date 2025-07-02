ПВО сбила восемь украинских дронов над Крымом

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Все дроны были сбиты над различными районами Крыма
Все дроны были сбиты над различными районами Крыма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских дронов над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«С 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Минобороны. Все дроны были сбиты над различными районами Крыма.

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских дронов над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России. «С 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Минобороны. Все дроны были сбиты над различными районами Крыма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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