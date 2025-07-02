ПВО сбила восемь украинских дронов над Крымом

Все дроны были сбиты над различными районами Крыма
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских дронов над Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«С 8:00 мск до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении Минобороны. Все дроны были сбиты над различными районами Крыма.
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