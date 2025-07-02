Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных

Президент Белоруси Александр Лукашенко даровал помилование 16 осужденным, которые совершили различного рода преступления. Связано это с Днем Независимости Белоруси, который отмечается 3 июля. Об этом сообщила его пресс-служба.
«В преддверии Дня Независимости президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных», — сообщили в службе. Также отмечается, что среди них были и экстремисты.
Были помилованы восемь женщин и восемь мужчин. Из них трое старше 50 лет, двое имеют хронические заболевания и один инвалид. Также добавили, что у девяти осужденных есть несовершеннолетние дети. Осужденные раскаялись за свои преступления и обещали не нарушать закон в дальнейшем.
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