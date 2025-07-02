Александр Лукашенко помиловал 16 осужденных

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Некоторые из помилованных преступников были осуждены за экстремизм, сообщили в пресс-службе Лукашенко
Некоторые из помилованных преступников были осуждены за экстремизм, сообщили в пресс-службе Лукашенко Фото:

Президент Белоруси Александр Лукашенко даровал помилование 16 осужденным, которые совершили различного рода преступления. Связано это с Днем Независимости Белоруси, который отмечается 3 июля. Об этом сообщила его пресс-служба.

«В преддверии Дня Независимости президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных», — сообщили в службе. Также отмечается, что среди них были и экстремисты.

Были помилованы восемь женщин и восемь мужчин. Из них трое старше 50 лет, двое имеют хронические заболевания и один инвалид. Также добавили, что у девяти осужденных есть несовершеннолетние дети. Осужденные раскаялись за свои преступления и обещали не нарушать закон в дальнейшем.

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Президент Белоруси Александр Лукашенко даровал помилование 16 осужденным, которые совершили различного рода преступления. Связано это с Днем Независимости Белоруси, который отмечается 3 июля. Об этом сообщила его пресс-служба. «В преддверии Дня Независимости президентом Беларуси Александром Лукашенко удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных», — сообщили в службе. Также отмечается, что среди них были и экстремисты. Были помилованы восемь женщин и восемь мужчин. Из них трое старше 50 лет, двое имеют хронические заболевания и один инвалид. Также добавили, что у девяти осужденных есть несовершеннолетние дети. Осужденные раскаялись за свои преступления и обещали не нарушать закон в дальнейшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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