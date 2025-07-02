За что посадят иноагента: в Госдуме предложили ужесточить наказание

Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал на рассмотрение комитета по государственному строительству и законодательству проект закона, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.
«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству законопроект об усилении ответственности иностранных агентов в случае неисполнения ими законодательных требований и ограничений», — передала пресс-служба на своем сайте. Председатель ГД подчеркнул, что проект будет рассмотрен в приоритетном порядке.
Группа депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в статью 330.1 УК РФ, касающуюся уклонения от исполнения обязанностей, связанных со статусом иностранного агента. Сейчас уголовная ответственность наступает после двух административных наказаний, однако предлагается установить уголовное преследование уже после первого случая привлечения к административной ответственности.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста. Теперь гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 300 тысяч, юридическим — от 300 до 500 тысяч рублей. Также увеличены штрафы за отсутствие маркировки материалов иноагентов до 30–50 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей».
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