В Ереване обыскивают штаб-квартиру компании Карапетяна «Ташир»

В центральном офисе группы компаний «Ташир» в Ереване начались обыски. Об этом сообщил депутат оппозиционной фракции «Армения» Агван Варданян.
«Силовики ворвались в центральный офис „Ташира“ и проводят обыски», — рассказал Варданян ТАСС. Информацию подтвердили представители Следственного комитета Армении.
Компания «Ташир» принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который ранее был арестован. Группа компаний «Ташир» — один из крупнейших инвесторов в экономику Армении и России, владеющий активами в строительстве, недвижимости, энергетике и торговле.
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