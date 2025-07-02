В Ереване обыскивают штаб-квартиру компании Карапетяна «Ташир»

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Компания «Ташир» принадлежит Самвелу Карапетяну
Компания «Ташир» принадлежит Самвелу Карапетяну Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

В центральном офисе группы компаний «Ташир» в Ереване начались обыски. Об этом сообщил депутат оппозиционной фракции «Армения» Агван Варданян.

«Силовики ворвались в центральный офис „Ташира“ и проводят обыски», — рассказал Варданян ТАСС. Информацию подтвердили представители Следственного комитета Армении.

Компания «Ташир» принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который ранее был арестован. Группа компаний «Ташир» — один из крупнейших инвесторов в экономику Армении и России, владеющий активами в строительстве, недвижимости, энергетике и торговле.

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В центральном офисе группы компаний «Ташир» в Ереване начались обыски. Об этом сообщил депутат оппозиционной фракции «Армения» Агван Варданян. «Силовики ворвались в центральный офис „Ташира“ и проводят обыски», — рассказал Варданян ТАСС. Информацию подтвердили представители Следственного комитета Армении. Компания «Ташир» принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, который ранее был арестован. Группа компаний «Ташир» — один из крупнейших инвесторов в экономику Армении и России, владеющий активами в строительстве, недвижимости, энергетике и торговле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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