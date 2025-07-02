ВС РФ начали использовать бронепоезда для снабжения армейских подразделений на Донбассе. Об этом сообщают западные военные СМИ.
«Российская армия направляет бронепоезда для пополнения запасов передовых подразделений в Донбассе», — говорится в материале издания Military Watch Magazine (MWM). Бронепоезда используются не только для доставки боеприпасов, техники и других грузов, но и для проведения разведывательных операций, а также поддержки восстановления поврежденной железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, составы оснащены зенитными орудиями и крупнокалиберными пулеметами, что позволяет им выполнять задачи по защите от воздушных и наземных угроз.
Журналисты издания отмечают, что опыт России по эксплуатации бронепоездов в условиях боевых действий может быть интересен для таких государств, как Китай, Индия, КНДР и Южная Корея, где также сохраняются возможности для организации снабжения армии по железным дорогам. Источник подчеркивает, что железнодорожное снабжение исторически играет ключевую роль в стратегии российских вооруженных сил — с советских времен транспортировка грузов на большие расстояния по железной дороге остается одним из приоритетных направлений логистики.
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