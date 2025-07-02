Украинский военный обнес собственную часть в Донбассе

Военнослужащий ВСУ, находясь на территории Донбасса, занимался сбытом оружия, похищенного из воинской части. Совокупная стоимость украденного имущества превысила 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщило госбюро расследований (ГБР) Украины.
«В Донецкой области ДБР задержал военнослужащего, который пытался продать оружие более чем на 1,7 млн грн», — написало ГБР в своем telegram-канале. Там добавили, что в апреле подозреваемый через соцсети обменял похищенные у своего подразделения 26 гранат и девять гранатометов на дрон, который затем продал.
Его задержали при попытке продать еще девять гранат и три гранатомета. Всего зафиксирована незаконная продажа 35 гранат и 12 гранатометов. Сотрудники ГБР изъяли все оружие, включая ранее реализованное, а также дрон.
Ранее в ДНР обнаружили тайник украинских военных с самодельными авиабомбами для дронов, снаряженными отравляющим хлорпикрином. Эти устройства предназначались для сброса с беспилотников.
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