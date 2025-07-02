Армения начала национализацию компании Карапетяна, находящегося под арестом

В Армении в первом чтении был принят законопроект, позволяющий национализировать компанию «Электрические сети Армении». Она принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.
«За законопроект проголосовали 65 депутатов, против — 30, решение принято», — сообщил спикер парламента Ален Симонян в ходе прямой трансляции голосования. Его слова передает ТАСС.
Карапетян находится под стражей с конца июня. Его адвокат Арам Вардеванян ранее назвал уголовное дело против бизнесмена «правовым абсурдом». Депутат фракции «Армения» Агван Варданян сообщил о проведении обысков в центральном офисе группы компаний «Ташир» в Ереване, которая также принадлежит Карапетяну.
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