Армения начала национализацию компании Карапетяна, находящегося под арестом

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За законопроект проголосовали 65 депутатов
За законопроект проголосовали 65 депутатов Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

В Армении в первом чтении был принят законопроект, позволяющий национализировать компанию «Электрические сети Армении». Она принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

«За законопроект проголосовали 65 депутатов, против — 30, решение принято», — сообщил спикер парламента Ален Симонян в ходе прямой трансляции голосования. Его слова передает ТАСС.

Карапетян находится под стражей с конца июня. Его адвокат Арам Вардеванян ранее назвал уголовное дело против бизнесмена «правовым абсурдом». Депутат фракции «Армения» Агван Варданян сообщил о проведении обысков в центральном офисе группы компаний «Ташир» в Ереване, которая также принадлежит Карапетяну.

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В Армении в первом чтении был принят законопроект, позволяющий национализировать компанию «Электрические сети Армении». Она принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. «За законопроект проголосовали 65 депутатов, против — 30, решение принято», — сообщил спикер парламента Ален Симонян в ходе прямой трансляции голосования. Его слова передает ТАСС. Карапетян находится под стражей с конца июня. Его адвокат Арам Вардеванян ранее назвал уголовное дело против бизнесмена «правовым абсурдом». Депутат фракции «Армения» Агван Варданян сообщил о проведении обысков в центральном офисе группы компаний «Ташир» в Ереване, которая также принадлежит Карапетяну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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