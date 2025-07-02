В Турции обнаружили новый вирус

В Турции зафиксирован рост числа случаев заражения опасным вирусным заболеванием, поражающим в первую очередь крупный рогатый скот. Ситуация вызывает обеспокоенность не только у фермеров, но и у туристов, посещающих Турцию.
«В Турции закрыли все животноводческие рынки из-за роста числа заражений ящуром», — пишет aif.ru. Первые тревожные сигналы появились еще в начале 2025 года, когда в Германии зарегистрировали первый за десятилетия случай ящура на ферме в Бранденбурге. Вирус, обнаруженный у водяных буйволов, был идентифицирован как серотип, ранее выявленный в Турции в декабре 2024 года. После этого Россельхознадзор ограничил импорт мяса и молочных продуктов из ЕС в Россию, а туристам на границе стали изымать продукты животного происхождения, такие как хамон и пармезан.
Ящур — это острое вирусное заболевание, вызывающее характерные высыпания и язвы на коже и слизистых оболочках. В основном страдают животные, однако человек также может заразиться при употреблении не прошедших термическую обработку мяса, молока и других продуктов животного происхождения, а также при непосредственном контакте с инфицированными животными. Симптомы у человека включают болезненные поражения во рту, затрудняющие прием пищи. Специфического лечения нет, госпитализация необходима для контроля состояния и снятия симптомов.
По мнению специалистов Россельхознадзора, одной из причин распространения ящура стало бесконтрольное перемещение животных и продукции животноводства через Украину на территорию Евросоюза. Среди возможных маршрутов называют путь Турция — Украина — Польша — Германия. Также рассматривается версия о заносе вируса с военной техникой, поступающей на ремонт из Украины в ЕС. Вспышки заболевания были зафиксированы в Венгрии и Словакии, что привело к усилению санитарного контроля на границах.
В условиях вспышки ящура потенциально опасными становятся все мясные и молочные продукты, особенно сырокопченые колбасы и сыры, которые не проходят термическую обработку. Вирус погибает при кипячении и тщательной прожарке, поэтому безопасными считаются кипяченое молоко и хорошо приготовленное мясо.
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