FT: Украина могла стоять за подрывами нефтяных танкеров

Инциденты с подрывами нефтетанкеров могут быть частью диверсионной кампании, организованной спецслужбами Украины. Об этом сообщает издание Financial Times.
«Один из советников по безопасности в этом секторе сказал, что изначально „все указывало“ на Украину», — пишет Financial Times. Однако руководитель консультационного отдела EOS Risk Group Мартин Келли отметил, что остаются и другие версии, включая возможную причастность ливийских игроков или других государственных акторов, обладающих необходимыми ресурсами и мотивами.
В 2025 году по меньшей мере пять нефтяных танкеров стали жертвами взрывов. Серия атак с использованием магнитных мин затронула суда, принадлежащие греческим и кипрским судовладельцам, а также перевозившие российскую и казахстанскую нефть. Среди пострадавших танкеров FT называет Seacharm, Seajewel, Grace Ferrum и Koala. Особенно выделяется случай с Koala, который в феврале получил повреждения в российском порту Усть-Луга, а впоследствии был включен в санкционный список ЕС. Последний инцидент произошел у берегов Ливии, где судно Vilamoura с грузом в один млн баррелей нефти также пострадало от взрыва.
Британская компания по управлению морскими рисками Ambrey в марте проанализировала повреждения как минимум четырех танкеров и одного сухогруза, перевозивших российскую нефть, и выявили признаки воздействия морских мин. По их мнению, взрывные устройства могли быть установлены водолазами непосредственно на маршруте следования судов. Согласно данным систем слежения за судами, все пострадавшие корабли заходили в российские порты, специализирующиеся на перевалке казахстанской нефти, не подпадающей под международные санкции.
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