Представлен список европейских стран, которые жестко выступили против возвращения сборной РФ

Против возвращения России на международные футбольные турниры выступили 14 стран
Представлен список европейских стран, которые жестко против возвращения РФ
Представлен список европейских стран, которые жестко против возвращения РФ

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 сентября на заседании в Тиране обсудил вопрос о возвращении российских сборных и клубов на международные турниры. Как сообщают спортивные издания, против возвращения команд из РФ выступили представители сразу 14 стран.

«На прошлой неделе ... прошло заседание исполкома УЕФА, на котором в том числе обсуждался вопрос возвращения России на международные турниры», — пишет Sport24. С возражениями выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.

Российские сборные и клубы были исключены из соревнований, проводимых УЕФА и ФИФА, начиная с 28 февраля 2022 года. Это произошло вскоре после начала специальной военной операции на территории Украины.

