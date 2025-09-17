Представлен список европейских стран, которые жестко выступили против возвращения сборной РФ

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 11 сентября на заседании в Тиране обсудил вопрос о возвращении российских сборных и клубов на международные турниры. Как сообщают спортивные издания, против возвращения команд из РФ выступили представители сразу 14 стран.
«На прошлой неделе ... прошло заседание исполкома УЕФА, на котором в том числе обсуждался вопрос возвращения России на международные турниры», — пишет Sport24. С возражениями выступили Польша, Латвия, Литва, Эстония и Украина, а также Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Бельгия, Англия, Ирландия, Шотландия и Исландия.
Российские сборные и клубы были исключены из соревнований, проводимых УЕФА и ФИФА, начиная с 28 февраля 2022 года. Это произошло вскоре после начала специальной военной операции на территории Украины.
