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27 октября 2017
26 октября 2017
08:57  27 октября 2017 0

Подруга жены Джигарханяна заявила о рейдерском захвате театра

Армену Джигарханяну «разорвала сердце» история с супругойФОТО: Wikipedia

Подруга жены Армена Джигарханяна рассказала о захвате театра артиста, который «разорвал сердце» артисту. Об этом Мазур заявила в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Элина Мазур встала на защиту супруги Джигарханяна- Виталины Цимбалюк-Романовской, пояснив, что Цимбалюк-Романовская не предавала мужа. «Я знаю, кто его передал. Это люди очень непростые», — заявила подруга жены Джигарханяна. По ее мнению, именно этот злоумышленник рассорил супругов, показав Джигарханяну фиктивный приказ об увольнении. «В приказе говорилось о том, что Виталина якобы уволила Армена Борисовича из театра — сняла с должности худрука. Эта вещь разорвала ему сердце», — рассказала Мазур.

За захватом театра стоит бизнесмен Артур Согомонян, заявила Мазур. По ее словам в 2007 году Армен Джигарханян дал бизнесмену ему в долг 500 тысяч долларов под проценты. Чтобы не возвращать миллионный долг, он решил захватить театр Джигарханяна. «Ситуация страшная. Это убийство Армена Борисовича Джигарханяна в прямом эфире», — поделилась Элина. Ранее Мазур заявляла, что неизвестные колют Армену Джигарханяну какой-то препарат, от которого он «немножко не в себе», напоминают «Дни.ру».

В данный момент, пишет «Национальная служба новостей», полиция проводит обыски в московском драмтеатре под руководством Армена Джигарханяна. Поводом для обысков стало заявление артиста и руководителя театра о краже паспорта. Об этом телеканалу 360 сообщили источник в полиции.

Рита Теркина
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