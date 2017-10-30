21:09 30 октября 2017 0

Путин начал заседание с минуты молчания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в Кремле провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как сообщает официальный сайт главы государства, встреча с членами СПЧ началась с минуты молчания в память об общественниках Елизавете Глинке (погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе под Сочи) и Данииле Дондурее (скончался 10 мая 2017 года в Израиле, предположительно, от опухоли мозга).

Члены СПЧ во время встречи смогли обратиться к российскому лидеру с наболевшими вопросами. Так, Николай Сванидзе указал президенту на то, что местные власти массово отказывают в согласовании протестных акций, пишет агентство Nation News. На это Путин предложил проанализировать работу правоохранителей и судебной системы по отношению к протестующим. «Свободы должны быть гарантированы, я с вами полностью согласен», — сказал Путин и заявил, что протестующие зачастую сами обостряют ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание.

Глава Московской Хельсинкской группы, член СПЧ Людмила Алексеева, на заседании предложила главе государства воссоздать совет по помилованию при президенте, пишет «Федеральное агентство новостей». Она заметила, что работать в нем должны люди с хорошей репутацией, чтобы «сограждане не сомневались в их бескорыстии». «Можно подумать и о возрождении совета», — ответил Путин Алексеевой. Он сказал, что решение по данному вопросу необходимо принимать без спешки.

На заседании была затронута тема ликвидации отходов в РФ. Руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров призвал президента отказаться от политики, направленной в сторону создания мусоросжигающих заводов в пользу вторичной переработки мусора и раздельного сбора отходов, пишет ТАСС. Путин согласился с собеседником: «Если есть какой-то другой, кроме сжигания, способ ликвидации технических отходов, более прогрессивный, более экологичный, то, конечно, надо им воспользоваться».

Член СПЧ Игорь Борисов призвал разработать детальную инструкцию по поведению полицейских на избирательных участках. По словам Борисова, в России недостаточно четко прописаны права наблюдателей. Из-за этого растет количество вызовов сотрудников МВД, пишет РИА «Новости».