09:20 05 ноября 2017 0

Король Сальман бен Абдель Азиз Аль намерен искоренить злоупотребления в стране Фото: Kremlin.ru

В Саудовской Аравии заработал комитет по борьбе с коррупцией. Первым же решением этой организации стало задержание 11 принцев из правящей семьи.

Комитет был создан по инициативе короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль. Тот заявил, что запускает в стране масштабную антикоррупционную кампанию и намерен полностью покончить со всеми злоупотреблениями.

В первый же день своего существования антикоррупционный комитет принял решение о задержании 11 принцев и четырех министров, сообщают Nation News. Один из принцев обвиняется в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой — в заключении несуществующих сделок, третий — в отмывании денег.