Беспилотники ВСУ убили женщину и ранили мужчину в Курской области

В Курской области беспилотники ВСУ убили женщину и ранили мужчину. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
По предварительным данным, вражеский дрон атаковал автомобиль Lada Granta в селе Белица Беловского района. «К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения», написал губернатор. Еще одна атака БПЛА произошла в селе Песчаное. «Ранен 49-летний мужчина», — сообщил Хинштейн. По его словам, жизни раненного угрозы нет. Он самостоятельно обратился за помощью в больницу.
В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали шесть российских регионов и Черное море. По информации Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 40 дронов, большинство из которых сбили в Белгородской области. В ряде регионов также вводился режим повышенной готовности из-за угрозы атак. Подробнее — в материале URA.RU.
