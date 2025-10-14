Все российские туристы благополучно улетели с Мадагаскара, охваченного беспорядками

Посольство РФ на Мадагаскаре: все туристы благополучно вылетели на родину
Все обратившиеся граждане РФ смогли приобрести обратные билеты
Все обратившиеся граждане РФ смогли приобрести обратные билеты, указано в сообщении Фото:

Все туристы из России улетели с Мадагаскара, на котором происходят беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства РФ на Мадагаскаре.

«Все российские туристы, обратившиеся в посольство России на Мадагаскаре за помощью в приобретении обратных авиабилетов, благополучно вылетели на родину», — указано в сообщении. Оно опубликовано в официальном telegram-канале. Отмечается, что обстановка остается напряженной на фоне столкновений манифестантов с силами правопорядка.

Беспорядки на Мадагаскаре происходят с сентября. Причиной стало отключение электроэнергии и водоснабжения в стране. Тогда полиция применяла слезоточивый газ против людей, вышедших на акции протеста.

Ранее посольство России на Мадагаскаре рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страну до стабилизации ситуации, а находящимся на острове гражданам соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей. В столице и других крупных городах сохранялась напряженность из-за протестов, однако массовые беспорядки, по данным диппредставительства, практически прекратились, и контроль над ситуацией осуществляют правоохранительные органы.

