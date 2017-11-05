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05 ноября 2017
14:00  05 ноября 2017 0

Тайфун-убийца во Вьетнаме, свиная чума и ресторан для нудистов. Актуальное к этому часу — в подборке «URA.RU»

В поселке погибло несколько десятков животныхВадим Ахметов © URA.RU

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Воскресенье! И вот главные новости к этому часу:

Путин и Назарбаев встретятся в Челябинске на российско-казахстанском форуме. У нас программа и цели мероприятия.

На Вьетнам обрушился страшный тайфун «Дэмри». Есть погибшие. В город, который пострадал от стихии, должен прилететь Путин и Трамп.

В России вступили в силу новые правила бесплатного провоза ручной клади. Ее допустимый вес значительно снизили, а ноутбуки и зонты теперь придется прятать в сумку. Перечень предметов, которые можно взять с собой в салон.

РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны, ударив по кошельку пассажиров. А ФАС (Федеральная антимонопольная служба) пригрозила завести дело на РЖД. Причина.

В Челябинской области выявили африканскую чуму свиней. Погибло уже несколько десятков животных. Объявлен режим ЧС.

Во Франции открылся ресторан для нудистов. Чтобы в нем поесть, придется раздеться.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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