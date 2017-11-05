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05 ноября 2017
04 ноября 2017
08:47  05 ноября 2017 0

ФАС пригрозила завести дело на «дочку» РЖД из-за отмены плацкарта

Клипарты. Сургут , поезд, железная дорога, ржд
Компания приостановила продажи билетов в плацкартные и общие вагоныФото: Алексей Андронов © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила завести дело на «дочку» РЖД — ОАО «Федеральная пассажирская компания», если не возобновится продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования. Об этом говорится на сайте ведомства.

Антимонопольщики дали железнодорожникам срок до 16 ноября. «В случае, если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело», — сказано в сообщении.

Как пояснили в ФАС, дело может быть заведено по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

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При этом в службе подчеркнули, что препятствий для возобновления продажи билетов нет, так как «вся нормативная база существует».

РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 3 ноября, речь идет о поездках, начиная с 1 января 2018 года, напоминает «Русская планета».

В компании пояснили, что это связано с отсутствием решения ФАС по тарифам на пассажирские перевозки в 2018 году, — пишет RT.

В беседе с «URA.RU» эксперты высказали мнение, что остановка продаж билетов- это способ госкорпорации шантажировать власть, желание иметь «козыри в переговорах с антимонопольщиками », так как действующие тарифы могут быть экономически невыгодны для компании.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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