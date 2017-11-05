Тайфун «Дэмри» обрушился на Вьетнам. Погибли 27 человек, еще 22 считаются пропавшими без вести. Снесло несколько тысяч домов, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Страшный тайфун прошел накануне. Больше всего от стихии пострадала провинция Нячанг. В спасательных работах в участвуют военные, они используют танки для передвижения по затопленным районам. Наводнение распространяется очень быстро, отмечают спасатели. Скорость ветра достигает 90 км/ч. Тайфун разрушил более 600 домов, повредил более 40 тысяч зданий, оборвал десятки линий электропередач и повалил сотни деревьев. Более 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свое жилье, пишет РБК.
Это уже 12-й тайфун, обрушившийся на Вьетнам в этом году. В сентябре 2017 года ураган «Доксури» накрыл побережье юго-восточного государства. Власти успели эвакуировать с побережья 100 тысяч человек. Стихия снесла крыши с 260-ти домов. Тогда обошлось без человеческих жертв.
С 6 по 11 ноября в городе Дананг, который также пострадал от стихии, запланирован саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Власти города призвали жителей помочь ликвидировать последствия тайфуна. В саммите АТЭС примут участие президент РФ Владимир Путин, глава США Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин и другие мировые лидеры.