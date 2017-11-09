В МВД прошли увольнения из-за полковника-миллионера Захарченко

Руководителей полковника МВД, миллионера Дмитрия Захарченко сняли с должностей. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что силовики понесли ответственность за подчиненного.
«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчиненных. Его руководители пострадали, они были уволены», — приводит слова министра Life.ru. При этом Колокольцев не стал называть фамилий уволенных.
В сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве был задержан полковник Дмитрий Захарченко. В МВД он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. По данным СМИ, следователи нашли все состояние экс-полковника, а также его родственников. Это 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма.
Один из кладов Захарченко был найден в квартире его матери. Там находилось 20 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. Генпрокуратура заявила, что намерена конфисковать изъятые средства, но бывший глава надзорного ведомства Валентин Степанков сообщил «Национальной службе новостей», что это невозможно.