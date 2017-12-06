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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
14:35  06 декабря 2017 0

Депутаты запретили американским журналистам входить в здание Госдумы

Госдума и Милонов. Москва, государственная дума
Журналисты не смогут попасть в Госдуму ни по аккредитации, ни по разовым пропускамФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Депутаты Госдумы России приняли постановление, запрещающие проход в здание нижней палаты представителям признанных иностранными агентами СМИ. Пока ограничения коснулись только двух американских изданий. На заседании 6 декабря, инициативу поддержали 413 парламентариев и только один политик проголосовал против.

Документ вступает в силу с момента его принятия, пишет РБК. Ранее глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова говорила, что в первую очередь ограничения распространятся на «Радио Свобода» и «Голос Америки». Журналисты изданий не смогут попасть в здание Госдумы ни по аккредитации, выданной МИДом, ни по разовым пропускам.

Ранее «URA.RU» писало, что минюст России включил в список иноагентов девять СМИ. В перечень вошли: «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», «Сибирь.Реалии», «Фактограф».

Закон о СМИ-иноагентах президент России Владимир Путин подписал 25 ноября. Статус может быть присвоен любому средству массовой информации, финансируемому из других стран. Документ стал стал ответной мерой на требование руководства США к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik — Reston Translator зарегистрироваться в Штатах в качестве иноагента.

Виктор Дорофеев
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