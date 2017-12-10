10:17 10 декабря 2017 0

Телеведущая не сразу согласилась вести эфиры знаменитой передачи Фото: Instagram ekaterinaandreeva_official

Бессменная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева призналась, что изначально отказалась быть лицом передачи, когда ей предложили работу. Она передумала вести передачу после первого эфира, который был посвящен теракту в Буденновске в июне 1995 года.

«До сих пор помню, как пульс бился около горла так, что, казалось, умру от ужаса. Думала, меня никто не видит, потому что выпуск идет на регионы, и друзья позора не заметят, а люди в глубинке сердечные и простят. Но его пустили и на Москву тоже», — цитируют Андрееву «Дни.ру».

Телеведущую поставили в эфир и на следующий день, однако она решила, что останется редактором. В результате она стала вести передачу лишь спустя три года. «В 1998 году я сказала да, прежде всего — самой себе. Вы можете готовиться сколько угодно, но когда сядете в кадр, все может сложиться по-другому. Даже сейчас, когда многое завязано на электронике, а не на человеке, могут случиться форс-мажоры: свет погас, кошка выскочила, камера не включилась, ножка у стула обломилась», — рассказала Екатерина Андреева.

Как писало «URA.RU» ранее, к 50-летию одной из старейших информационных программ на российском телевидении «Первый канал» пошел на смелый эксперимент. Ведущая передачи «Время» Екатерина Андреева примерила на себя образы дикторов разных лет.