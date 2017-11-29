{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,49
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
14:15  29 ноября 2017 0

Екатерина Андреева примерила образы ведущих программы «Время» за последние 50 лет. «Почти машина времени». ФОТО, ВИДЕО

Екатерине Андреевой очень идут ретро-образыФото: сайт «Первый канал»

К 50-летнию одной из старейших информационных программ на российском телевидении «Первый канал» пошел на смелый эксперимент. Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева примерила на себя образы дикторов передачи разных лет.

«Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», — призналась Андреева, которая ведет «Время» на протяжении последних 20 лет. Слова телеведущей приводит сайт «Первого канала».

1/6
Фото: сайт «Первый канал»

Стилисты программы «Модный приговор» подобрали для телеведущей четыре образа, которые символизируют разные эпохи. «Мы ориентировались на ретро-кадры любимых дикторов тех десятилетий. И, разумеется, на индивидуальные стилевые особенности самой Екатерины», — отметила Анастасия Чернова, главный стилист холдинга «Красный Квадрат».

Прически для Екатерины тоже подбирали по фото ведущих программы «Время». Как отмечают создатели образов, телепередача была не только источником информации, но и законодателем моды для советских женщин.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров