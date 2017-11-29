К 50-летнию одной из старейших информационных программ на российском телевидении «Первый канал» пошел на смелый эксперимент. Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева примерила на себя образы дикторов передачи разных лет.
«Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», — призналась Андреева, которая ведет «Время» на протяжении последних 20 лет. Слова телеведущей приводит сайт «Первого канала».
Стилисты программы «Модный приговор» подобрали для телеведущей четыре образа, которые символизируют разные эпохи. «Мы ориентировались на ретро-кадры любимых дикторов тех десятилетий. И, разумеется, на индивидуальные стилевые особенности самой Екатерины», — отметила Анастасия Чернова, главный стилист холдинга «Красный Квадрат».
Прически для Екатерины тоже подбирали по фото ведущих программы «Время». Как отмечают создатели образов, телепередача была не только источником информации, но и законодателем моды для советских женщин.