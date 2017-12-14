Путин: «Сечин мог бы и прийти в суд»

17:48 14 декабря 2017 0

Президент дал свою оценку участию Сечина в суде над Улюкаевым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Путин заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин мог бы дать свидетельские показания по делу экс-министра МЭР Алексея Улюкаева. Так он ответил на вопрос журналиста «Эхо Москвы» о неравенстве перед законом в России, приведя в пример Сечина, который проигнорировал четыре повестки в суд и не явился на процесс в качестве свидетеля.

«Если здесь есть какое-то нарушение закона [неявка Сечина в суд], то закон должен соответствующим образом отреагировать на это. Я безусловно интересовался [вопросом], так как видел реакцию общественности на этот счет, как я себе представляю, закон здесь ни в чем не нарушен. Как полагает следствие, материала собрано достаточно, в том числе и показаний Сечина», — заявил президент в ходе пресс-конференции. Он добавил:

«Но я не могу с вами не согласиться с вами в том, что Сечин мог бы и прийти в суд. Что здесь такого-то? Мог повторить все, что излагал в ходе предварительного следствия и допросов».

Отметим, в Москве проходит Большая пресс-конференция Владимира Путина. Аккредитацию на нее получили 1640 журналистов.