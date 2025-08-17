Во Франции Путина назвали главным победителем переговоров на Аляске

Экс-дипломат Лелуш: Путин вышел победителем из встречи с Трампом
По мнению бывшего МИДа Франции Путин стал победителем переговоров
Президент России Владимир Путин стал главным победителем переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил бывший госсекретарь при МИД Франции Пьер Лелуш. 

«Владимир Путин стал главным победителем этой встречи: он не уступил ни по существу, ни по вопросу прекращения огня, которого ждали Дональд Трамп и Владимир Зеленский с его европейскими союзниками», — написал дипломат. Сообщение он опубликовал в авторской колонке для Journal du Dimanche.

Лелуш также подчеркнул, что по итогам встречи Трамп был вынужден склониться к предложенной Путиным идее заключения полноценного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он также обратил внимание, что американский президент вел переговоры с российским лидером на равных — это стало важным сигналом для Москвы.

