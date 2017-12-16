К Земле приблизился опасный астероид диаметром пять километров

08:15 16 декабря 2017 0

При столкновении с Землей подобные тела могут нанести громадный ущерб Фото: depositphotos.com © URA.RU

К Земле приблизился астероид Фаэтон диаметром около пяти километров. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сейчас небесное тело находится от нашей планеты на расстоянии десяти миллионов километров, что в 27 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Сегодня, 16 декабря, произойдет максимальное сближение, пишет агентство Nation News.

Специалисты аэрокосмического управления относят Фаэтон к категории «потенциально опасных» небесных тел, потому что в случае столкновения он может нанести планете серьезный ущерб. Его орбита пролегает вокруг Солнца и пересекает орбиты четырех планет от Меркурия до Марса.

О существовании Фаэтона астрономам стало известно в 1983 году. В следующий раз астероид приблизится к Земле в 2093 году.