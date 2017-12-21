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21 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:57  21 декабря 2017 0

Сбербанк и ФАС России начали использовать блокчейн

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Первый день. Сочи, робот, сбербанк, инновации, современные технологии, блокчейн
Внедрение технологии позволит избежать услуг посредниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба начали обмениваться данными с использованием технологии блокчейн. Сейчас проект находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации.

В будущем антимонопольная служба будет «общаться» с помощью новейшего метода шифрования данных и с другими банками и хозяйствующими субъектами. Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский отметил, что Россия стала одной из первых стран, где данная технология начала получать одобрение на государственном уровне.

Цариковский напомнил, что инициатива исходила от президента РФ Владимира Путина. Он поручил правительству определить статус цифровых технологий, связанных с использованием блокчейн. В результате была разработана программа «Цифровая экономика РФ», которую одобрило правительство России.

«В решении с ФАС России есть ряд инноваций, которые за счёт использования технологии блокчейн позволяют отказаться от использования услуг посредников — операторов документооборота, гарантировать доступ к информации только со стороны конечных пользователей и обеспечить снижение расходов. Этот проект — наш общий с ФАС России вклад в работу по развитию цифровой экономики страны, которую мы ведём совместно с государством и бизнес-сообществом», — добавил управляющий директор Sberbank Digital Степан Кузнецов.

Иван Антонов
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