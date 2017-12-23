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23 декабря 2017
14:00  23 декабря 2017 0

Набиуллина о росте цен, «Первый канал» оккупировали, эротическое эссе для школьников. Дайджест новостей от «URA.RU»

По словам Набиуллиной, россияне ежемесячно не фиксируют уровень ценВладимир Андреев © URA.RU

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Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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