Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.
Самое актуальное к этому часу:
Интриге конец. Зюганов не будет участвовать в президентских выборах. КПРФ наконец-то определилась с новым кандитатом.
Чувствуете повышение цен на все? Вы заблуждаетесь. Набиуллина заявила, что россиянам кажется, будто цены растут.
Названа сумма, которую потратят на памятники Кириллу и другим патриархам. Профинансировать проект взялись православные бизнесмены.
Мошенники попросили частного детектива найти пенсионерку, которая выиграла полмиллиарда в лотерею. Но услуги детектива оказались не по карману злоумышленникам.
В новогоднюю ночь для россиян на «Первом канале» будут выступать новые исполнители. Рассказываем, почему российский «Новогодний огонек» рискует превратиться в украинский.
Учитель заставила сибирских школьников написать сочинение по эротическому рассказу. Преподаватель посчитала, что творчество всем возрастам подвластно. Даже такое.