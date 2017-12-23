{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2017
12:14  23 декабря 2017 16

Названа сумма, которую потратят на памятники Кириллу и другим патриархам

Клипарт. Уфа, Москва, храм христа спасителя
Памятники хотели установить на Патриаршем мосту, но потом проект перенесли к Храму Христа СпасителяФото: Илья Московец © URA.RU

Установка в Москве у Храма Христа Спасителя 16 памятников патриархам Московским и всея Руси, в том числе Кириллу, обойдется в 80 миллионов рублей, рассказал председатель совета директоров ОАО «Московский комбинат строительных материалов» Андрей Чижик. Он является ключевым меценатом проекта и готов полностью профинансировать строительство скульптур.

«Де-факто деньги даю я, мои друзья, близкие. Даем свои личные деньги. <…> Есть идея, чтобы возведение 16 скульптур патриархов профинансировали 16 меценатов — граждан России, православных людей. Если вдруг не найдется 16 человек, то весь проект я готов профинансировать сам», — сказал Чижик РБК. Три уже построенных скульптуры патриархов Иова, Гермогена и Тихона бизнесмен профинансировал вместе с гендиректором ООО «КФС Групп» Сергеем Лазаревым и президентом ГК «ТЭН» Русланом Гутновым.

Меценат также рассказал, что изначально памятники хотели установить на Патриаршем мосту, но потом решили все-таки перенести их к Храму Христа Спасителя. Чижик заметил, что патриарх Кирилл не был против установки своей скульптуры, хотя он может «в последний момент отказаться».

Ранее агентство Nation News писало, что памятники патриархам будут установлены к концу 2019 года. Они будут выполнены из бронзы, их высота будет достигать четырех метров. Автор скульптур — Салават Щербаков. В РПЦ заявили, что в случае со строительством памятника патриарха Кириллу, речи о «персонификации ныне здравствующего патриарха не идет», сообщает RT.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров