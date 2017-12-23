Названа сумма, которую потратят на памятники Кириллу и другим патриархам

Установка в Москве у Храма Христа Спасителя 16 памятников патриархам Московским и всея Руси, в том числе Кириллу, обойдется в 80 миллионов рублей, рассказал председатель совета директоров ОАО «Московский комбинат строительных материалов» Андрей Чижик. Он является ключевым меценатом проекта и готов полностью профинансировать строительство скульптур.
«Де-факто деньги даю я, мои друзья, близкие. Даем свои личные деньги. <…> Есть идея, чтобы возведение 16 скульптур патриархов профинансировали 16 меценатов — граждан России, православных людей. Если вдруг не найдется 16 человек, то весь проект я готов профинансировать сам», — сказал Чижик РБК. Три уже построенных скульптуры патриархов Иова, Гермогена и Тихона бизнесмен профинансировал вместе с гендиректором ООО «КФС Групп» Сергеем Лазаревым и президентом ГК «ТЭН» Русланом Гутновым.
Меценат также рассказал, что изначально памятники хотели установить на Патриаршем мосту, но потом решили все-таки перенести их к Храму Христа Спасителя. Чижик заметил, что патриарх Кирилл не был против установки своей скульптуры, хотя он может «в последний момент отказаться».
Ранее агентство Nation News писало, что памятники патриархам будут установлены к концу 2019 года. Они будут выполнены из бронзы, их высота будет достигать четырех метров. Автор скульптур — Салават Щербаков. В РПЦ заявили, что в случае со строительством памятника патриарха Кириллу, речи о «персонификации ныне здравствующего патриарха не идет», сообщает RT.